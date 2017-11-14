Сенатор Пушков считает "победу" Терезы Мэй в Европе виртуальной

Совет Федерации не считает "победу" британского премьер-министра Терезы Мэй безоговорочной. 1 апреля сенатор Алексей Пушков назвал её "виртуальной" на своём Twitter.

Ранее правительство Великобритании во главе с Терезой Мэй оказали давление на Российскую Федерацию после отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в городке Солсбери. Британцы обвинили в инциденте Россию и вслед за этим выслали из страны 23 сотрудника российской дипломатической службы. Политику Объединенного Королевства поддержали некоторые страны, такие как США, Австралия, Канада, Украина и Чехия.

Однако глава комитета Совфеда по информационной политике в своей публикации обратил внимание, что внешнеполитические ведомства Германии, Испании и Франции заявили о намерении сохранить отношения с РФ. В связи с этим Алексей Пушков не видит в сложившейся ситуации столь уж большой победы Терезы Мэй и её соотечественников. По его мнению, страны Евросоюза не согласились с ней и не будут поддерживать давление.