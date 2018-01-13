Высланные из Чехии российские дипломаты уехали из страны

1 апреля три российских дипломата, высланных ранее из Чехии, покинули пределы республики. Так объявление сделал Алексей Колмаков, представитель посольства России в Чехии.

В начале недели руководитель чешского МИД Мартин Стропницкий заявил, что власти страны поддерживает позицию Великобритании и объявляет персонами нон-грата двух служащих российского посольства и сотрудника торгового представительства России. Министр добавил, что в процессе выбора эти дипломатов проводились "консультации" с экспертами спецслужб. Служба безопасности и информации Чехии в докладе 2016-го года отметила, что значительная доля кадров в посольстве Российской Федерации - разведчики.

30 марта МИД РФ принял ответные меры и сообщил о высылке трех чешских дипломатических служащих. Ведомство решило, что этим дипломатам предстоит улететь из РФ до 5 апреля.