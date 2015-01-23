МЧС предлагает делать проверки ТЦ частыми и внезапными

Представители МЧС выступают с предложением изменить порядок проверок ТЦ после событий в Кемерово: сделать их частыми и неожиданными. Так 1 апреля заявил главный инспектор пожарного надзора МЧС Ринат Еникеев.

Сейчас в законодательстве прописана лишь необходимость проверять арендаторов и владельцев отдельных внутренних помещений, но не сами здания в целом. Недавняя трагедия натолкнула министерство изменить закон "О защите прав предпринимателей" и наделить инспекторов полномочиями оценивать безопасность всего торгового центра.

Что касается сроков, то Ринат Еникеев вместе с коллегами предлагает не предупреждать юрлица за три дня до проверки, а проводить их внезапно. Ведь за установленный законом буфер предприниматель может оперативно исправить недостатки и создать видимость, что они отсутствовали и раньше. По информации инспектора, такое происходит постоянно. Он считает, что ТЦ нужно без предупреждения инспектировать не реже раза за год, даже если ранее нарушений выявить не удалось.

Ещё одной инициативой МЧС является возвращения Госпожнадзора в список ведомств, согласовывающих документы во время проектных, строительных и ремонтных работ. Ринат Еникеев выразил необходимость устранить нерушимость надзорных каникул малого бизнеса, которые продлятся до 2019 года.