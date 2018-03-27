Цивилев обещал наказать всех виновных в страшной трагедии в Кемерово

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев в воскресенье, 1 апреля, выступил перед жителями региона. Он пообещал, что все виновные в страшном пожаре, произошедшем в торговом центре "Зимняя вишня", понесут заслуженное наказание.

Как известно, Сергея Цивилева назначили временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области, в связи с чем он выступил перед гражданами и рассказал о том, что планирует делать на своем посту. Так, Цивилев отметил, что ему выпала судьба принять область в крайне тяжелое и плачевное время, когда вся Россия скорбит по погибшим в Кемерово. Тогда пожар в ТЦ "Зимняя вишня" унес жизни более 60 человек, большая часть погибших оказалась детьми, приехавшими посмотреть мультик в кинозале в самом начале школьных каникул.

Он также поспешил успокоить скорбящих родителей и близких погибших на пожаре тем, что намерен предпринять все возможное, чтобы те люди, которые имеют прямое отношение к произошедшему, получили самое жестокое наказание по всей строгости закона. Цивилев отметил, что никому не удастся уйти безнаказанным, следствие привлечет к ответственности абсолютно всех виновных.