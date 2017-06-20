Путин подписал отставку Тулеева и назначил Цивилева главой Кузбаса

1 апреля российский президент Владимир Путин подписал документ о досрочной отставке Амана Тулеева, главы Кемеровской области. Так в воскресенье объявила пресс-служба президентской администрации.

По указу руководителя Российской Федерации, временным губернатором Кузбаса назначен Сергей Цивилев. До сегодняшнего дня чиновник занимал пост заместителя Амана Тулеева.

Ранее Аман Тулеев объявил о намерении самостоятельно сложить с себя обязанности губернатора в связи с трагическим пожаром, произошедшим в Кемерово 25 марта. Уже экс-губернатор заявил, что гибель 64 человек в ТРК "Зимняя вишня" возложила на него огромный моральный груз, с которым нельзя находиться в кресле руководителя.