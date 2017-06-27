Полиция Волоколамска задержала организатора митинга против свалки на "Ядрово"

31 марта правоохранители задержали в Волоколамске Артема Любимова, который является главным организатором протестов против свалки на полигоне "Ядрово". Так в воскресенье написал в Twitter юрист Денис Кунаев.

Местные жители весь 2018 год призывают региональное правительство устранить скопление мусора, испарения от которого негативно влияют на здоровье. Десять дней назад многие дети школьного возраста пришли в медучреждения с жалобами на кровотечение, головные боли и тошноту. Власти Волоколамска нашли причину плохого самочувствия в выбросах "Ядрово". Позднее в больницы обратились еще сотни людей.

1 апреля Артем Любимов собирал людей для очередной акции, направленной на устранение свалки. Однако за день до назначенного мероприятия его остановили в дороге на пути из Волоколамска в столицу. По информации Дениса Кунаева, активиста увезли в ОВД и составили протокол. Задержанный рассказал, что полицейские превышали свои служебные полномочия и не давали ему фиксировать происходящее на камеру. В результате Артем Любимов начал голодовку. Денис Кунаев добавил, что стражи порядка несколько дней следили за организатором, а затем приняли решение не пустить его на митинг.

Стоит отметить, что несколько массовых протестов привели к устранению Евгения Гаврилова с должности руководителя Волоколамского района. На этом посту его сменил Андрей Вихарев.