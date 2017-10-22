«Я против»: Не все избиратели Ксении Собчак хотят за неё голосовать ещё раз

Подписчики Ксении Собчак пришли в недоумение после завершения президентских выборов. Причиной послужили посты телеведущей в социальной сети.





На Ксению с критикой обрушились не только её противники, но и люди, отдавшие на выборах за неё свои голоса. Они пишут, что были рады «новой крови» и хотели вместе с молодым политиком омолаживать страну. Но Ксения не победила, но продолжила своё движение «Я против», посещая проблемные участки России и митинги.



Пользователи в Сети ранее писали, что ожидают увидеть Собчак на следующих выборах президента. Однако теперь болшинство из низ просит её занять «своё место» и перестать притворяться беспокоящимся за будущее России политиком. Instagram Собчак вернулся к стилю светской львицы, и там реже появляются посты на злободневные темы, а чаще – реклама магазинов. Люди считают, что выборы телезвезде нужны были для пиара, который поднял ценник на её рекламные услуги, и больше они за неё голосовать не пойдут.