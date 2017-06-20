«Простите нас, дети»: Катя Гордон раскритиковала поведение Тулеева после трагедии в Кемерово

Общественный деятель Катя Гордон начала вести свой канал в Telegram, обещая подавать там своё видение, в частности, и разных трагических случаев. В рамках такого знаменитость раскритиковала поведение губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Он решил уйти в отставку после трагедии в Кемерове, но перед этим обратился с речью к жителям Кузбасса. Именно то, как подавалось объяснение, и не понравилось Кате Гордон. «Человек извиняется после трагедии перед Путиным, а не семьями погибших…» - заявила общественный деятель, сопроводив запись хештегом #проститенасдети.

Интернет-пользователи частично поддержали её, а частично и раскритиковали – за продолжение акцента на трагедии в Кемерове. Некоторые подписчики отметили, что, безусловно, это страшная новость, но лучше не плакать бесконечно, а помогать живым людям, как сообщает «Версия.Инфо».