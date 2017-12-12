МИД Австралии предуредил улетевших в Россию граждан об антизападных настроениях

Граждане Австралии, находящиеся в России, получили предупреждение об антизападных настроениях в российском обществе. Такое сообщение 1 апреля опубликовало австралийское МИД.

Пресс-служба отмечает, что подобная тенденция и всевозможные выпады обострилась в связи с громким отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери. В связи с этим министерство призвало австралийцев быть бдительными и готовыми к возможным проявлениям недоброжелательности со стороны жителей России.

Ведомство добавило, что в настоящее время нет информации о реальных фактах инцидентов и затруднений в случае с гражданами Австралии, отправившихся в Россию. Однако, на фоне напряженной политической обстановки в мире, представители министерства советуют путешественникам дополнительно следить за своей безопасностью. В частности, стоит избегать различных акций протеста или публичного обсуждения политических тем.