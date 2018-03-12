МИД РФ требует от Лондона данные о "Новичке" и антидоте, введеном Скрипалям

Российское МИД требует от властей Великобритании раскрыть информацию о яде "Новичок" и об антидотах, которые получили пострадавшие Сергей и Юлия Скрипали. Такое сообщение 31 марта опубликовали на официальном сайте министерства.

Сотрудников ведомства в очередной раз пытаются добиться от Лондона ответов на вопросы по делу о погибшем экс-полковнике ГРУ и его дочери. Дипломатов России интересует, располагают ли британцы образцами опасного нервно-паралитического вещества, которое было использовано в Солсбери. Россияне требуют доказательств российского происхождения этого яда.

Помимо этого, Москва спрашивает, какие антидоты получили Скрипали вскоре после происшествия. И как подобные противоядия могли оказаться у медиков, прибывших на место происшествия и столкнувшиеся с, предположительно, неизвестным для них ядом.