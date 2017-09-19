Жириновский заявил о готовности заменить Путина в любой момент

Владимир Жириновский утверждает, что действующая власть в России застоялась и требует перемен. Этими переменами готов стать он сам и его партия.





Лидер ЛДПР окунулся в историю, чтобы доказать, насколько плохо раньше политики управляли Россией. Коммунисты, создав отличную государственность, быстро утопили её в кровавых репрессиях, неуважению к народу, запретом свободы слова и постоянными очередям. Демократы были отторгнуты россиянами почти за десятилетие.



Сегодняшняя консервативная политика, диктуемая действующей властью, также не пришлась Жириновскому по душе, потому что счастливыми она делает около 30%. А ведь счастье есть. Глава ЛДПР убеждает в единственной альтернативе, которую Россия «на себе» пока не испытала – либеральные демократы, которых курирует сам Владимир Вольфович.