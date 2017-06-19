В Украине набирают популярность мемы про Петра Порошенко в виде Гарри Поттера

Серия мемов получила название «Гаррный Пёттр». Основой для её создания стала деятельность президента Украины.

Проанализировав действия Петра Порошенко на посту президента, граждане Украины создали серию мемов, взяв за основу название книг о Гарри Поттере, а также использовали постеры экранизаций. Высмеиванию подверглись поездка главы государства на Мальдивы, кредиты МВФ, политическая борьба с Михаилом Саакашвили и Виктором Януковичем, а также скандалы, связанные с его фабрикой «Рошен».

Первый мем из серии под названием «Гаррный Пёттр и философский парень» высмеивает странные высказывание Виталия Кличко, а также его назначение на должность мэра Киева Петром Порошенко в 2014 году.

«Гаррный Пёттр и тайная поездка» глумится над поездкой президента и его супруги Марины Порошенко на Мальдивы во время ведения военных действий на территории Донбасса.

В третьем меме «Гаррный Пёттр и узник Тбилиси» обыгрывается политическая борьба между главой государства и лидером протестного движения против Порошенко Михаилом Саакашвили. Последним в данной серии мемов авторы считают «Гаррный Пёттр и кредит МВФ», потому что без кредита, как считают специалисты, Украина не выживет.