Грудинин забыл обманутых пайщиков "Совхоза" ради борьбы со свалками

Несостоявшийся кандидат Павел Грудинин игнорирует обманутых пайщиков и проводит в "Совхозе имени Ленина" экологический форум для борьбы со свалками в Подмосковье. 31 марта ситуацию прокомментировала политолог Наталья Елисеева.

По мнению эксперта, после провала на президентских выборах Павел Грудинин решил сохранить свою популярность, продемонстрировав борьбу за улучшение экологической обстановки в столичном регионе. Наталья Елисеева убеждена, что ранее предприниматель особо не интересовался проблемой мусора и загрязняющих предприятий. Теперь же он привлекает на свою сторону граждан, обеспокоенных ситуацией с захламлением полигонов "Кучино", "Ядрово" и "Тихимово". Существует версия, что реальной целью Павла Грудинина во время избирательной кампании была перспектива возглавить Московскую область.

Пока команда Грудинина готовилась к форуму, у концертного зала в поселке собираются активисты с пикетом для напоминания людям и бизнесмену о недавнем обмане. 2 марта акционеры "Совхоза" выиграли в суде дело о незаконной сделке. Евгений Авсеенко, председатель ОО "Крестьянский Фронт" подтверждает, что Павел Грудинин продал участок земли за 28 миллионов рублей, занизив реальную цену в 37 раз. Этим нарушены права дольщиков. Евгений Авсеенко сообщил, что участников протеста вскоре разогнали сотрудники полиции.