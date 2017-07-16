МИД Японии сообщает о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию

Вооруженные силы КНДР готовятся проводить новые испытания ядерного оружия. Об этом 31 марта заявил СМИ Таро Коно, министр иностранных дел Японии.

По информации японского МИД, Пхеньян активно занимается процессом подготовки площадки для грядущего мероприятия. Сейчас северокорейцы извлекают грунт из подземной шахты, где испытание проводилось в прошлый раз.

Информационное агентство Kyodo цитирует слова Таро Коно, однако в сообщении не уточняется, откуда чиновник добыл такие сведения. Источники информации Японии пока сохраняются в секрете.

Последнее ядерное испытание КНДР, шестое по счету, состоялось в сентябре прошлого года. Стоит отметить, что корейское государство в последние месяцы налаживает дипломатические отношения с соседями. В частности, с Южной Кореей. 5-6 марта южнокорейская делегация прибыла в Пхеньян и нанесла визит Ким Чен Ыну. А 27 апреля запланирована ответная встреча лидера КНДР руководителю этой страны.