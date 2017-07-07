Путин отметил желание российских студентов участвовать в жизни страны

31 марта глава России Владимир Путин обратил внимание на стремление российских студентов влиять на политическую жизнь государства. На сайте администрации появилось обращение к IV съезду "Российских студенческих отрядов".

В приветственном слове к Молодёжной общероссийской общественной организации президент выразил удовлетворение социальной активностью молодёжи. Он отметил, что представители ВУЗов постоянно ищут способы реализовать творческий потенциал, а потому участвуют в различных актуальных и масштабных проектах.

По информации Владимира Путина, студенты регулярно достигают успехов в транспортной, строительной, энергетической и аграрной сферой. Кроме того, много молодых людей пополняют ряды сотрудников медицинских образовательных и культурных учреждений, развивая наработки старшего поколения. По словам лидера, участие в студенческих отрядах закаляет юношей и девушек, даёт им профессиональные знания, полезные навыки и уверенность в будущем.