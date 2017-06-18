Украина просит дипломатов из ЕС контролировать суды над украинцами в России

Ирина Геращенко, первый вице-спикер Верховной рады, призвала дипломатов из Европейского союза проконтролировать в России судебные процессы над гражданами Украины. Такое сообщение она оставила на своём Facebook 30 марта.

Ранее Российская Федерация выслала 13 дипломатических служащих Украины в ответ на аналогичные действия со стороны Киева. Большая часть высланных служили в московском посольстве, однако 5 человек работали в консульстве на территории Ростова. Как отмечает Ирина Геращенко, именно в этом регионе чаще всего судят "украинских политзаключенных".

Политик обеспокоена выросшей нагрузкой на консулов, которые теперь работают в меньшем количестве и могут не справиться с помощью всем подсудимым украинцам. В связи с такой ситуацией Ирина Геращенко обратилась к посольствам ЕС и G7. Она просит зарубежных дипломатов наблюдать за судами над украинцами и крымскими-татарами по всей России. Вице-спикер обратила внимание, что консулы Украины постоянно посещают арестованных и всячески помогают их семьях. Тогда как военнослужащего Виктора Агеева российский консул посетил лишь один раз.