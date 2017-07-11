В МИД Германии отметили важность сохранения отношений с Россией

Глава МИД ФРГ Хайко Маас высказался о ситуации с выдворением дипломатов после скандала с отравлением Скрипаля и его дочери. По словам министра, Берлин нацелен на диалог с Москвой, несмотря на высылку послов.

Хайко Маас заявил, что и сейчас, в сложившейся ситуации, когда страны выдворяют российских послов, а Россия отвечает тем же, в Германии не намерены прекращать работу и сотрудничество с Москвой. МИД ФРГ также сообщил, что выдворении германских дипломатов из России стало ожидаемым решением и не вызвало удивлений.

По словам Хайко Мааса, высылка российских дипломатов из Германии была необходимым и уместным решением из «солидарности» к Великобритании, а также потому, что Россия отказалась разъяснять те или иные факты в расследовании дела о Скрипале. Тем не менее, утверждают СМИ, приводящие слова МИДа Германии, Берлин нацелен на сохранение диалога с Москвой и намеревается продолжать сотрудничать в ряде вопросов.