Дмитрий Песков в «харассмент» не поверил

Пресс-секретарь Кремля высказал свое мнение по поводу обвинений журналисток в адрес главы комитета ГД по международным делам Леонида Слуцкого.

Разговор о сексуальных домогательствах в адрес представительниц прессы зашел в рамках ток-шоу «В точку», которое традиционно проходит на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики. Дмитрий Песков, отвечая на вопросы собравшихся в аудитории, рассказал о сомнениях, которые у него вызвала ситуация в целом:

«Если Слуцкий напал на эту бедную журналистку – она где была, чего она терпела? Её зажали в кабинете… Я не знаю, наверное, девушкам виднее. Его можно посчитать не очень приятным мужчиной. Если он тебя зажал, если он тебя домогался, ты чего молчала? Чего в милицию не пошла? Почему столько времени прошло, и ты выходишь в комиссию по этике?»

Подобное мнение о ситуации неоднократно высказывали и многие другие политики, деятели искусства и культуры.

Действительно, единовременно рассказанные тремя журналистками – Екатериной Котрикадзе, Дарьей Жук и Фаридой Рустамовой – истории о моральных страданиях и домогательствах, произошедших год или более тому назад, и последовавший за этим тщательно раздутый скандал, вынесенный на обсуждение прессы и дошедший до разбора на думской комиссии, выглядят скорее как спланированная информационная война, чем как крик души.

Тем более что членам думской комиссии по депутатской этике не было представлено никаких внятных доказательств вины Леонида Слуцкого, кроме расшифровки диктофонной записи Фариды Рустамовой. Проверить ее подлинность по понятным причинам не представлялось возможным. Поэтому решение комиссии выглядело вполне закономерным – претензии журналисток признали необоснованными.

Последовавший вслед за этим бойкот тоже не заставил депутатов Госдумы изменить свое мнение. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин резюмировал ситуацию по-военному лаконично – «не хотите писать – не пишите». Издания и телеканалы при этом лишаются важной информации, интересной читателю и зрителю. А Госдума не теряет ничего.

Кстати, слова Дмитрия Пескова в числе первых процитировал телеканал «Дождь». Причем, со всем положенным ситуации пиететом – несмотря на то, что именно сотрудница телеканала посчитала себя одной из «самых пострадавших»! Возможно, потому, что руководство канала прекрасно представляет себе судебную перспективу бездоказательных обвинений. Да и связываться с Кремлем, который четко обозначил свою позицию, на «Дожде» вряд ли будут.