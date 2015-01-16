Украина вызвала в суд убитого ополченца Гиви

В Украине Павлоградский районный суд вызвал на заседание Михаила Толстых, известного как Гиви из самопровозглашенной ДНР. Погибшего больше года назад боевика украинский суд обвиняет в терроризме и ряде других уголовных преступлений.

Как стало известно, в украинском издании было опубликовано сообщение, в котором Павлоградский районный суд вызывает на заседание Толстых Михаила Сергеевича. Его обвиняют в терроризме, похищении человека, нарушении военных законов и ряде других уголовных преступлений.

Мужчина с именем Михаил Толстых должен явиться в суд 5 апреля. В случае, если он не явится, сообщает суд, дело будет рассматриваться без него. Известно, что человек, которого звали Толстых Михаилом Сергеевичем, был боевиком под кличкой Гиви.

В феврале 2017 года Гиви был ликвидирован, а информацию о его смерти подтверждали в Минобороны Украины. По каким причинам суд вызывает на слушание человека, которого уже нет в живых, пока что не поясняется. Была ли это ошибка или у Гиви есть однофамилец с таким же именем, отчеством и списком преступлений – не сообщается.