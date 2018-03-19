МИД России собрал послов стран, выславших российских дипломатов‍. Мера предпринята для того, чтобы объявить им о зеркальных мерах. Министерство отвечает всем странам, которые поддержали анологичное решение Великобритании после отравления двойного агента ГРУ Скрипаля.

СМИ сообщают о событиях, которые в настоящее время происходят в Министерстве иностранных дел России. Так, сегодня был объявлен сбор послов стран, выславших российских дипломатов‍. Для прослушивания объявления прибыло довольно много представителей стран, которые заняли сторону Великобритании и поверили в причастность России к отравлению Сергея Скрипаля, хотя британское правительство и не предоставило никаких прямых доказательств, которые бы это подтвердили.

Стоит отметить, что это ответный шаг России и не ее правительство является инициатором действий, которые теперь происходят во многих странах. Так, первые российские дипломаты были высланы из Великобритании. Вслед за ней аналогичное решение приняли также другие страны, такие как Германия, Соединенные Штаты Америки, Польша и другие.