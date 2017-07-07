СМИ: Трамп обещает Путину выиграть в гонке вооружений

Американские СМИ, ссылаясь на источники из Белого дома, рассказали о том, что Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Путиным пообещал выиграть гонку вооружений. «Если хотите, мы вновь начнем гонку, и выиграю ее я», - заявил президент США.

Как рассказывают источники, решившие поделиться информацией с американскими СМИ, Дональд Трамп, говоря по телефону с Владимиром Путиным, высказал свое мнение о возможном начале очередной гонки по уровню вооружения. Президент США звонил Путину по поводу его победы на выборах президента России и коснулся острой политической темы.

По словам Трампа, если Россия захочет начать еще одну гонку по уровню вооружения стран, то в США такое «соревнование» поддержат. Однако, отметил американский президент, победа останется за ним.

Дональд Трамп также сообщил о подписании крупнейшего за всю историю США бюджета по обороне страны. Новая бюджетная программа по вооружению США обойдется государству в 700 миллиардов долларов.