В армию России призовут тех, кто не прошел комиссию по состоянию здоровья

30 марта ВРИО начальника главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский заявил, что весной 2018 года повестки о призыве в армию получат порядка 3 000 россиян, не служивших ранее по состоянию здоровью. В общей сложности, призывная кампания весны-2018 охватит 128 000 россиян.

Как сообщает Бурдинский, в этом году призыв может охватить и тех граждан, которые ранее не смогли пройти военную службу в армии из-за состояния здоровья. Этому поспособствовал закон, принятый Путиным в декабре 2017 года. Данный документ гласит о том, что россияне, не достигшие 27 лет, могут попасть под призыв на военную службу после повторного медосмотра.

Так, те россияне, которые не прошли медкомиссию, могут быть вызваны на осмотр повторно и, в случае положительных результатов, отправятся в армию. По прогнозам экспертов штаба Вооружённых сил России, призыв по новому закону сможет охватить порядка 3 000 мужчин, не достигших 27-летия.

В общей сложности, призыв весны-2018 может охватить порядка 128 000 граждан России. По сравнению с показателем прошлого года, число призывников уменьшится на 10%.