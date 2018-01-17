«Он далек от популизма»: Песков рассказал, почему Путин не вышел к митингующим людям в Кемерово

Владимир Путин, глава России, во время своего визита в Кемерово не вышел к людям, устроившим митинг после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что причиной такого поступка стала «отдаленность от популизма» и нежелание давать «пустых обещаний».

Дмитрий Песков решил ответить, почему же Путин проигнорировал тысячи возмущенных людей, вышедших митинговать после ужасной трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Такому поступку пресс-секретарь нашел емкое и простое объяснение.

Песков назвал Путина «конкретным и прагматичным» президентом. По словам Пескова, президент привык отвечать на вопросы и стараться разобраться в их сути. А что касается митингующих, отметил пресс-секретарь, Путин не смог давать «пустые обещания» толпе скандирующих о трагедии людей. Песков отметил, что Путин – человек, «далекий от популизма».