Мэй и Меркель договорились и дальше дружить против России‍

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании, и Ангела Меркель, канцлер Германии, договорились и дальше дружить против России‍, чтобы "противостоять ее агрессии". Подробности их разговора передает портал английского премьера.

Как стало известно, накануне Тереза Мэй, которая в Великобритании занимает должность премьер-министра, совместно с Ангелой Меркель, выступающей в Германии в роли канцлера, провели телефонный разговор. Главной темой их беседы стало обсуждение того, что страны, представителями которых они являются, должны и дальше дружить против России. Также британский премьер поблагодарила немецкого канцлера за то, что Германия поддержала решение Великобритании и выслала российских дипломатов.

Кроме темы о России, как о агрессоре, стороны также затронули другие насущные в политике темы. Так, был поднят вопрос о временном введении Вашингтоном пошлин на импорт стали, а также алюминия. Кроме этого, Мэй и Меркель обсудили ядерную сделку между США и Ираном и договорились не прерывать связь.