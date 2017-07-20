Собчак раскритиковала "Дождь" за попытку политизировать трагедию в Кемерово

Знаменитая телеведущая Ксения Собчак выступила с критикой в адрес своих коллег с телеканала "Дождь", которые, по ее словам, пытались политизировать произошедшую в Кемерово трагедию. Она оказалась в шоке с того, что ведущие канала говорили в эфире на митинге в честь памяти погибших на Пушкинской площади.

На своей странице в соцсети Собчак продублировала пост Аркадия Кайданова, который рассказал о том, что увидел по телевизору. Телеканал "Дождь" вел трансляцию с траурного митинга на Пушкинской площади, где в эфире выступал Сергей Кальварский. В какой-то момент ведущий прервал его и сообщил о том, что на площадь приехал Алексей Навальный. После этого он выдал такое, что заставило Кайданова выключить телевизор.

Ведущий заявил, что кто быстрее "оседлает" данный митинг, Навальный или Собчак, тот и станет лидером оппозиции. Он также поинтересовался, кого хотели оседлать ведущие телеканала, случайно ли не еще не погребенных детей.

Собчак полностью его поддержала и выступила с критикой в адрес коллег. Она заявила, что не может поверить в то, что кто-то мог произнести подобное, а кто-то и вовсе выпустил в эфир. Телеведущая отметила, что "Дождь" просто хочет политизировать трагедию в ТЦ "Зимняя вишня" ради высоких рейтингов.