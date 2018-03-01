Путин поручил отыскать подписавшего документ об осмотре "Зимней вишни" в 2016 г

Владимир Президент во время визита в Кемерово узнал, что в 2016 году документ об инспекции ТРЦ "Зимняя вишня" не содержал замечаний. 28 марта президент распорядился отыскать человека, который оставил на нем свою подпись.

Такое поручение Владимир Путин озвучил во время беседы с руководителем СК Александром Бастрыкиным и главой Минздрава Вероникой Скворцовой. По словам президента, он лично прочел бумагу о результатах позапрошлогоднего осмотра сгоревшего торгового центра. Как ни странно, в нем уполномоченные лица сообщают о полном порядке. Среди прочих - представители пожарной службы.

В связи с явным несоответствием содержимого истине, Владимир Путин велел найти и привлечь к ответственности чиновников, которые причастны к составлению подобного отчета. Возможно, именно халатность или попустительство с их стороны могли стать косвенной причиной трагической гибели 64 человек.