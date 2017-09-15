Леонид Слуцкий: «Госдеп перешел от антироссийской риторики к откровенному хамству»

Председатель комитета по международным делам Государственной Думы разделяет мнение российского посольства по поводу высказываний официального представителя Госдепартамента Хезер Науэрт.

Напомним, на брифинге журналист Ассошейтед Пресс Мэтт Ли, ранее прославившийся незабываемыми диалогами с предшественницей Хезер Науэрт Джейн Псаки, задал вопрос о том, повлияет ли на чистоту предстоящих выборов в США высылка 60 российских дипломатов. Будут ли выборы «безопаснее»?

В ответ журналисту прозвучала реплика про «длинные щупальца». «У России длинные руки, у России много щупалец», – сообщила официальный представитель Госдепа. Когда журналист попросил разъяснить метафору – госпожа Хауэрт сравнила Россию с «морским чудовищем».

Некоторое время спустя в на официальной странице Российского посольства в Twitterпоявилась картинка, на которой высказывание Хезер Науэрт соседствовало с плакатом фашистской Германии, на котором Советская Россия изображалась в виде многорукого монстра.

Глава комитета по международным делам ГД Леонид Слуцкий также высказал свое мнение относительно реплики Хезер Науэрт

"Заявления Госдепа, где Россию сравнивают с "чудовищем из морских глубин", переходит все границы цивилизованных форм диалога. Это откровенное хамство, выход за пределы соблюдения норм политкорректности и дипломатической риторики. Полностью разделяю реакцию нашего посольства, сравнившего высказывания официального представителя Хезер Науэрт с методами нацистской пропаганды.

Однако я сомневаюсь, что, в отличие от российских дипломатов, в Госдепартаменте также хорошо помнят мировую историю прошлого века. Скорее заявление Науэрт связано с ассоциациями из голливудских блокбастеров или вообще анимационных фильмов Диснея. Тем более, что в США так верят в сказки и про вмешательство России в выборы, и про нашу причастность к отравлению Скрипаля" – сообщил Леонид Эдуардович.

Напомним, высылка дипломатов последовала вслед за обвинением руководства РФ в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, которое произошло в Лондоне, в конце февраля. Вина России никак не доказана, но тем не менее США покинули 48 сотрудников посольства и 12 сотрудников российской миссии при ООН. Закрыто генконсульство в Сиэтле.