Путин распорядился проверить безопасность всех ТРК в России

28 марта российский президент Владимир Путин отдал распоряжение проверить безопасность всех ТРК в стране. Такой приказ был озвучен правительству во время совещания администрации Кремля с экономическим руководством России.

Владимир Путин напомнил премьер-министру Дмитрию Медведеву об их разговоре на эту тему. Глава РФ добавил, что обсуждал вопрос с политиками Кемерово во время рабочей поездки. По мнению Владимира Путина, нужно строго проконтролировать аспект безопасности в работе торгово-развлекательных комплексов по всей территории государства.

Правитель отметил, что нужно пресекать всякого рода "компанейщину" во время таких проверок. Главная задача запланированных мер - пресечь опасные нарушения противопожарных стандартов.