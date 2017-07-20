Телеведущий Соловьев пожаловался Совфеду на президентские дебаты

Телевизионный ведущий Владимир Соловьев объявил себя жертвой дебатов накануне выборов президента. Он пожаловался на происходящее 28 марта во время выступления в Совете Федерации.

Владимир Соловьев считает, что пострадал в результате высказываний некоторых кандидатов, которые он выслушал без ответной реакции. По его мнению, некоторые выступившие пытались возродить политику Иосифа Сталина и вызвать его "тень".

На дебатах представитель "Коммунистов России" Максима Сурайкин призывал избирателей поддержать его программу "Десять Сталинских ударов...", которая направлена против капиталистического формата общества. А Павел Грудинин, кандидат КПРФ, и вовсе назвал Сталина лучшим лидером минувшего века. Слушая, как эти претенденты на пост президента идеализировали советскую эпоху и жестокого лидера, Владимир Соловьев задавался вопросом: не оскорбляет ли такая позиция родственников людей, которых репрессировали по его указанию?