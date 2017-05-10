Киев намерен помочь крымчанам летать в Европу

Правительство Украины собирается помочь жителям Крыма летать в Европу на самолетах компании Ryanair. 28 марта министр украинской инфраструктуры Владимир Омелян рассказал об успехе переговоров.

По словам главы ведомства, украинцы договорились с ирландским предприятием о запуске рейсов из Херсона. По его словам, таким способом жители Украины в оккупированном Крыму получат возможность посещать европейские страны прямо из полуострова.

По словам Владимира Омеляна, своими действиями Россия буквально отрезала крымчан от остальных государств. Однако украинские власти предоставляют им шанс "идти в Европу". Чиновник добавил, что руководство Ryanair позитивно восприняло намерения Киева и видит перспективы в крымском направлении.