ООН: ракеты КНДР могут летать на украинских деталях

Представители Украины подтвердили, что межконтинентальные ракеты КНДР могут летать на двигателях с украинскими деталями, изготовленными на "Южмаше". Так 28 марта объявил Дмитрий Кику, эксперт группы ООН по северокорейским санкциям.

В 2017 году появились сведения, согласно которым МБР Северной Кореи содержат компоненты двигателей советской конструкции РД-250. Предполагается, что эти элементы изготовлены на заводе "Южмаш" в городе Днепр.

Специалисты ООН проверили полученную информацию, которая связана с запрещенной деятельностью в сфере ядерного вооружения. Они направили запрос украинским техникам, которые провели собственную экспертизу образцов. В итоге Украина объявила, что проанализированные детали могли быть выпущены на их предприятии.