В Кемерово Тулеев снял с должности своего зама и главу департамента внутренней политики

Как стало известно СМИ, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев снял с должности своего заместителя и главу департамента внутренней политики. Об этом в среду, 28 марта, сообщает "Интерфакс".

Российские СМИ сообщают о том, что в Кемеровской области начались отстранения от должностей чиновников. Так, губернатор области Аман Тулеев лишил занимаемой должности своего зама Алексея Зеленина, а также отстранил от работы главу департамента внутренней политики Нину Лопатину. Также уже стало известно о том, кого назначат на место отстраненных чиновников.

Так, теперь заместителем губернатора станет Ольга Турбаба, ранее занимавшая должность первого замглавы Кемерова, а на место Лопатиной придет ее зам Валентина Назимок.