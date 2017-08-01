Орешкин: экономику России сдерживает состояние инфраструктуры

В настоящее время рост российской экономики сдерживает плачевное состояние отечественной инфраструктуры. Так глава Минэкономразвития Максим Орешкин доложил на заседании коллегии ведомства.

Министр считает, что именно инфраструктура не дает развиваться экономическим показателям Российской Федерации. Он обратил внимание на проблему транспортного сообщения: дорог, железнодорожных сетей и авиации. Среди прочего Максим Орешкин выделил устаревшие энергомощности. По его словам, Россия остаётся страной с самым великовозрастным оборудованием в этой сфере. Ситуацию не исправили даже крупные инвестиционные проекты, запущенные в 2000-х годах.

Грузовая сфера также демонстрирует различные ограничения, которые снижают транзитный потенциал и приводят к убыткам на предприятиях. Ограничения транспортных сообщений между портами и пограничными переходами крайне отрицательно влияют на объёмы экспорта и являются серьёзной проблемой для международной торговли.