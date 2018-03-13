Совфед сравнил презентацию Британии по делу Скрипаля со школьным сочинением

В Совфеде прокомментировали презентацию Соединенного Королевства по делу бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, которую показали в диппредставительстве Британии в России. В Совфеде назвали данную презентацию обычным "школьным сочинением".

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев рассказал о том, что во время демонстрации презентации Великобритании по делу Скрипаля он длительное время пытался понять, в чем суть происходящего, однако так и не смог разобраться. По его словам, презентация довольно несодержательна, а ее авторы не смогли предоставить ни единого доказательства причастности России к отравлению Скрипаля.

По его словам, все представленные аналогии просто "высосаны из пальца". Данную презентацию Косачев сравнил со школьным сочинением на заданную тему, где изначально идет хронология, а уже потом, как бы случайно, проскакивает ключевой пункт, повествующий о том, на чем основаны обвинения в адрес России.