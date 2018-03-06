Знакомый Скрипаля связывает отравление с криминальной деятельностью

Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании может быть связано с его криминальной деятельностью. Такое мнение выразил знакомый покойного, российский предприниматель Валерий Морозов.

Бизнесмен считает, что Сергей Скрипаль мог связаться с крупной международной группой, занимающейся незаконными сделками. По его предположениям, Сергея Скрипаля могли отравить из-за дел, связанных с крупными политическими махинациями. Другой вероятной причиной является конфликт на почве денег, с которыми часто связан криминал.

Такую версию Валерий Морозов выстроил, вспоминая слова своего товарища о работе над Cyber Security. Источник склоняется к мысли, что этот проект касался политического шпионажа и спровоцировал внутренние "разборки". Живущий в Великобритании россиянин отметил, что изучил местные порядки, которые давно переросли в "международный преступный хаб", завязанный на политике.

По рассказу Валерия Морозова, он случайно познакомился с Сергеем Скрипалем в минувшем декабре. Соотечественник активно участвовал во многих проектах и выглядел деловым человеком. Своему собеседнику Сергей Скрипаль сообщал, что имеет дела с российским посольством, о которых знали британские власти. Валерий Морозов подытожил, что в какой-то момент решил ограничить свои контакты с Сергеем Скрипалем.