Решением Кличко в Киеве проверят все ТЦ после трагедии в Кемерово

Мэр Виталий Кличко после трагических событий в кемеровской "Зимней вишне" поручил проверить все ТЦ в Киеве. Об этом заявил замглавы киевской администрации Пётр Пантелеев.

Чиновник заявил, что власти Украины шокировал пожар, произошедший в Кемерово, а также его ужасные последствия. Желая предотвратить аналогичные катастрофы в киевских зданиях, глава города распорядился проверить все ТРК, а также другие заведения массового скопления народа на предмет пожарной безопасности.

В своём сообщении Пётр Пантелеев призывает руководство центров и прочих объектов оперативно наладить работу противопожарных систем, проверить их надёжность и работоспособность.

Напоминаем, что смертоносный пожар в Кемерово произошел 25 марта. По официальной информации, он унес жизнь 64 человек, большая часть и которых - дети. Владимир Путин посетил город и объявил 28 марта общероссийский траур.