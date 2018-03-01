Путин объявил траур по России в связи с трагедией в ТЦ Кемерово

Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем траура по России в связи с трагедией в ТЦ "Зимняя вишня" города Кемерово. Постановление об этом он подписал 27 марта, сообщают о пресс-службе Кремля.

Стало известно, что российский лидер Владимир Путин все же приказал объявить траур по всей России из-за страшной трагедии с пожаром, которая произошла в Кемерово 25 марта. Так, днем траура объявлена среда, 28 марта. Это связано с тем, что жертвами несчастного случая стали десятки человек, большинство из которых были детьми.

СМИ также отмечают, что пропавших без вести при пожаре было больше, чем об этом говорят на национальном телевидении. Так, по некоторым данным, родственники погибших сформировали свой список, согласно которому не найдено еще 85 человек. Они объясняют, что разница в данных могла сложиться из-за того, что в торговый центр "Зимняя вишня" приезжали школьники из Томска, которых не учитывают власти Кемерово.