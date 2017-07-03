"Не плакать, а реветь хочется!" - Путин прокомментировал гибель детей в Кемерово

27 марта Владимир Путин организовал совещание с руководством Кемеровской области и профильных ведомств. В ходе мероприятия он выразил свои чувства по поводу гибели детей в сгоревшем торговом центре.

Глава государства выслушал доклады представителей региональных служб. Владимир Пучков, возглавляющий МЧС, рассказал о работе спасателей у "Зимней вишни". В поиске людей и ликвидации последствий участвуют 800 человек при поддержке 200 единиц техники. В настоящее время эксперты отыскали под завалами 58 тел погибших. Им предстоит найти еще шесть трупов.

Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин доложил о нарушениях при реконструкции кондитерского комбината в торговый центр. В 2014 году объект начал работу, сохраняя недостатки безопасности. В настоящее время его главным владельцем с 78% акций является Денис Штенгелов, который большую часть времени живет в Австралии. Ещё 17% находятся у соучредителя Игоря Семенова.

Прослушав докладчиков, Владимир Путин объявил, что трагедия состоялась по причине грубой халатности и разгильдяйства властей. Он отметил, что впервые услышав о детских жертвах, захотел даже не плакать, а рыдать. Однако после озвученной информации, по словам президента, "другие чувства возникают!".