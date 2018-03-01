Путин обещает горожанам наказать всех виновников пожара в Кемерово

27 марта глава России Владимир Путин во время визита в Кемерово пообщался с горожанами, которые сомневаются в данных официального расследования. Президент пообещал им наказать всех виновников пожара в ТЦ "Зимняя вишня".

Во вторник Владимир Путин прибыл в столицу Кузбаса, чтобы отметить личным присутствием обеспокоенность властей по поводу произошедшей в городе трагедии. В процессе поездки он встретился с инициативной группой кемеровчан, которые выразили недоверие проверкой пожара местными властями. Руководитель страны попытался убедить недовольных, что будут приложены все усилия для привлечения виноватых к ответственности, согласно букве закона.

Владимир Путин также призвал россиян довериться опубликованной информации о количестве жертв. А вот сообщения в социальных сетях он просит на веру не принимать.