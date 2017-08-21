Посол в США: Вашингтон давно готовился выслать российских дипломатов и ждал повода

Политики Вашингтона давно давно готовили очередную санкцию против РФ - высылку российских дипломатов. Об этом 27 марта заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Дипломат утверждает, что ущерб принятых мер вместе с проведенной заранее подготовкой позволяют думать о запланированности высылки дипломатических служащих из Штатов в рамках развивающегося конфликта. Обработав информационную почву, американские власти лишь выжидали "подходящий повод", чтобы оправдать свои действия перед общественностью.

В понедельник Вашингтон заявил о намерении выслать из США 60 дипломатических служащих из России. В их числе - 12 работников постоянного представительства страны при ООН. Анатолий Антонов отметил, что российское правительство обязательно отреагирует на подобный акт. Он добавил, что такая политическая акция демонстрирует крайне "тревожные симптомы". Ведь высказывания американцев о возможном взаимодействии не реализованы на практике.