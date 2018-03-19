США, Франция, Германия и другие страны выдворяют российских дипломатов из-за «дела Скрипаля»

СМИ сообщают, что из-за дела по отравлению Скрипаля ряд стран выдворяет дипломатов и представителей России. Уже известно, что российские дипломаты получили высылку из США, Германии, Франции, Латвии, Чехии, Польши и Украины.

В Белом доме США сообщили, что из Вашингтона высылаются 48 дипломатических представителей и 12 членов ООН. В общей сложности, в США выдворяют 60 российских дипломатов. Такие меры американские власти пояснили действиями, предпринимаемыми вместе с другими странами из НАТО и другими государствами со всего мира, которые является ответом на то, что Россия использовала химическое оружие в Великобритании.

В Евросоюзе по делу Скрипаля решение о высылке российских дипломатов принял ряд стран. Так, представители Франции, Польши, Украины, Чехии, Литвы, Эстонии решили выдворить послов и сотрудников диппредставительства.

Как сообщалось ранее, главы стран, входящих в состав Евросоюза, оформили заявление, в котором дан комментарий по инциденту в Солсбери, где был отравлен Скрипаль и его дочь. Государства согласились с Великобританией в том, что Россия «весьма вероятно» виновна в случившемся, так как «другого объяснения» попросту нет.