В Киеве во время выступления Порошенко солдат почетного караула потерял сознание

Глава Украины Петр Порошенко не так давно произнес свою речь в Киеве во время празднования годовщины Нацгвардии. В какой-то момент солдат почетного караула, который находился рядом с Порошенко, внезапно почувствовал себя плохо и упал в обморок.

Это произошло как раз во время минуты молчания, которую объявили в честь памяти о погибших бойцах Нацгвардии. Сообщается, что с двух сторон от Порошенко стояли солдаты почетного караула и в какой-то момент один из них начал шататься, а затем и вовсе сполз спиной по забору, потеряв сознание. К нему сразу же направились несколько человек и увели в другое место, а его место занял еще один солдат.

Стоит отметить, что подобный инцидент происходил и в 2014 году. Во время инаугурации Петра Порошенко солдат почетного караула почувствовал себя ухудшение самочувствия и уронил свое оружие как раз в тот момент, когда к нему приблизился украинский президент.