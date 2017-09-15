В Турции успешно испытали первые баллистические ракеты

В Турции местные СМИ рассказали об успешном проведении испытаний запуска первых баллистических ракет, выпущенных страной. В государстве впервые создали и испытывали ракеты GOKDOGAN и BOZDOGAN.

Из турецких СМИ стало известно, что в Турции прошел первый тестовый запуск новых ракет, произведенных в стране. По данным, испытания проходили в городе Синоп и показали успешные результаты.

В испытаниях специалисты рассмотрели работу ракет GOKDOGAN и BOZDOGAN. Ракета GOKDOGAN имеет малую и среднюю дальность, а ракету BOZDOGAN можно запускать на расстояния со средней дальностью.

Над созданием первых в Турции баллистических ракет трудились эксперты и специалисты из нескольких ведомств страны. В разработке и конструировании были задействованы ученые, представляющие Совет научно-технических исследований Турции и специалисты, работающие от имени Научно-исследовательского института оборонной промышленности.