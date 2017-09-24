В США выпустили пособие-комикс о поражении НАТО в войне с Россией

Киберинститут Военной академии США выпустил пособие-комикс, которое рассказывает о поражении сил НАТО в военной столкновении с Россией. По версии комикса, в 2027 году Альянс проиграет РФ, а весь конфликт изначально был начат из-за решения Румынии и Молдавии объединиться.

Как отметили авторы издания, целью для создания такого пособия в виде комикса стало желание предотвратить «сюрпризы», с которыми может столкнуться армия США в военном конфликте с Россией. Данным комиксом создатели хотели показать, что может случиться, если будут продуманы не все тактические варианты.

Комикс-пособие гласит о том, что Румыния и Молдова решили стать одной страной. Россия такого союза не одобрила и началась война. В итоге, российские военные стремительно поразили силы НАТО и одержали над Альянсом победу.

Причиной победы россиян стало то, что в РФ применили роботов и кибератаки. По мнению авторов комикса, Россия может быть опасна своими высокотехнологичными разработками, которые стремительно завершают бой и захватывают консульство США. По словам создателей пособия, нарисованный рассказ может помочь в понимании «во многом непостижимых вещей».