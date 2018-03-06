Песков заявил, что обвинения Британии по делу Скрипаля граничат с бандитизмом

Глава пресс-службы российского правительства Дмитрий Песков заявил о том, что все обвинения Великобритании по поводу причастности России к покушению на жизнь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля граничат с бандитизмом. Он также отметил, что британское правительство даже не пытается сформулировать причину обвинения.

Песков рассказал о невиданном хамстве Великобритании. Он отметил, что впервые сталкивается с тем, что страну обвиняют в том, что не могут и не хотят формулировать. Песков заявил, что обвинения Великобритании граничат с бандитизмом. Также пресс-секретарь рассказал о том, что основной задачей России в настоящий момент является справится с провокацией, а не выяснять, кто на самом деле стоит за произошедшем.

В то же время Песков отмечает, что Путин, в отличие от британских властей, проявляет абсолютные спокойствие и выдержку. Российский президент считает, что Великобритании изначально требуется самостоятельно разобраться в произошедшем, а уже потом предъявлять обоснованные обвинения и тогда Россия хоть как-то на них отреагирует.