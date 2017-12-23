Зюганов похвалил решение Грудинина сбрить усы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о том, как оказал поддержку Павлу Грудинину в решении сбрить усы. Он также похвалил кандидата в президенты, отметив, что усы снова вырастут, а с ними и авторитет самого Грудинина.

Как рассказал Зюганов, изначально он советовал Грудинину отказаться от спора с журналистом Юрием Дудем, ведь его голоса "умыкнули", соответственно, он не проиграл. В ответ на это член КПРФ отметил, что он пообещал, если голосов будет меньше 15%, он сбреет усы, спор есть спор. После этого в Сети появилось видео, как Грудинин выполняет условия спора и избавляется от усов.

Зюганов отметил, что такие действия Грудинина вызывают восхищение и уважение. По словам главы КПРФ, растительность на лице Грудинина сможет вырасти вновь, а вместе с ним возрастет и его авторитет.