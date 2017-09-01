Порошенко заявил о "разоблачении" Саакашвили и Савченко

Украинский глава Петр Порошенко заявил о том, что спецслужбам удалось блестяще разоблачить Михаила Саакашвили и Надежду Савченко. Он уверен, что данное разоблачение должно попасть на страницы учебной литературы для агентов спецслужб.

Как рассказал Порошенко, спецслужбам удалось отследить связь Саакашвили и Савченко с российской ФСБ. В ходе проведенной операции удалось выяснить, что одиозный политик и депутат ВР готовили госпереворот в Украине, именно поэтому Саакашвили выслали в Польшу, а Савченко отправили в камеру на два месяца.

Порошенко поделился мнением, что такое "блестящее разоблачение" должно быть опубликовано на страницах профессиональных учебных изданий для будущих сотрудников спецслужб.

На данное заявление отреагировал Михаил Саакашвили и обозвал Порошенко дешевым лгуном, который не обладает ни честью, ни достоинством. Он заявил, что если спецслужбам удалось "разоблачить" его, пусть пустят на Украину и предоставят возможность отстаивать свои права в суде.