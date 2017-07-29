«Война по трем фронтам»: экс-дипломат заявил о самом опасном моменте в истории США

Ричард Хаас, известный как экс-дипломат и теоретик внешней политики США, рассказал о том, что Трамп намерен вести «войну по трем фронтам»: против спецпрокурора Мюллера, против Китая и против Ирана или КНДР. По словам экс-дипломата, сейчас можно наблюдать самый опасный момент в современной истории США.

Как рассказал Ричард Хаас в своем Twitter-аккаунте, сейчас он видит весьма неприятную тенденцию. Так, Дональд Трамп демонстрирует намерения проводить войну сразу «по трем фронтам». По мнению экс-дипломата, президент США намерен вести политическую войну со спецпрокурором Бобом Мюллером. С Китаем и другими партнерами Трамп хочет воевать в экономическом аспекте.

А вот настоящая война, именно такая, какой боятся во всем мире, в Вашингтоне планируется проводиться против Ирана или КНДР. Такой момент, когда в США война будет идти сразу «по трем фронтам», является «самым опасным» для современной американской истории.

Ричард Хаас отметил, что к такой опасности в США приблизились не из-за каких-то событий. Американский экс-дипломат указал: это мы вызвали сами». Теоретик известен своими работами о внешней политике США, ранее он уже заявлял, что в Вашингтоне стоит сменить политику, которая превозносит страну над всеми остальными.