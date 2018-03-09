СМИ: у Скрипаля есть близкая подруга, но она боится говорить с полицией

СМИ сообщили о том, что появились данные о новом свидетеле, который мог бы рассказать о последних днях перед отравлениям Скрипаля. Как оказалось, у экс-полковника есть близкая подруга, но она слишком напугана происходящим и боится общаться с полисменами.

Как сообщается в издании Telegraph, у Скрипаля была близкая подруга. Об этом изданию рассказал друг экс-полковника ГРУ, который утверждает, что существует женщина, приехавшая в Солсбери из России ради Скрипаля.

По словам друга, об отношениях Скрипаля и его тайной подруги знают лишь немногие. Полиция, утверждает он, не имеет никаких данных о дружбе экс-полковника и информации о женщине у них также нет.

Женщина, якобы, дружила со Скрипалем из-за денег, так как он представился ей мультимиллионером. Сейчас она испугана и не может общаться с полицией из-за сильного страха от всего, что происходит. Однако, утверждает друг, эта близкая подруга могла бы стать ценным свидетелем и рассказать полисменам о последних днях Скрипаля перед его отравлением.