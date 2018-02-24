В защиту Леонида Слуцкого выступил глава комитета по делам СНГ

Поводом для заявления стала очередная статься на одном из оппозиционных интернет-ресурсов, в которой к негативному обсуждению персоны Леонида Слуцкого примкнул первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

В противовес своему заму высказался сам глава комитета Леонид Калашников. Он заявил, что знаком со Слуцким пятнадцать лет и за эти годы Слуцкий зарекомендовал себя как вежливый, галантный, обходительный человек, который уважает женщин и не способен на те поступки, в которых его обвиняют:

«Я хорошо знаю Леонида Слуцкого, – заявил глава комитета по делам СНГ газете «Версия». – А мой водитель хорошо знает окружение Слуцкого. Так вот, он не перестаёт удивляться, насколько аппарат Слуцкого, люди, которые с ним работают, любят и уважают своего руководителя.

Я не могу себе представить, чтобы человек, который так расположил к себе своё окружение, мог бы недостойно поступить по отношению к посторонним ему журналисткам. Аппарат знает всё. Его отношение к своему руководителю – это очень важный показатель».

Напомним, ранее комиссия Госдумы по этике вынесла решение о невиновности Слуцкого, а участник заседания заметили что все обвинившие главу думского комитета журналистки так или иначе связаны с либеральными или прозападными СМИ, а историю с «секс-скандалом» начали раскручивать эти СМИ аккурат накануне президентских выборов.

Сами журналистки не смогли представить убедительных доказательств вины Слуцкого, подлинность аудиозаписи, на которой парламентарий скобы делал неприличные предложения, подтверждена не была. Также во время обсуждений персоны депутата некоторые из журналистов путали Слуцкого с его тезкой – известным футбольным тренером, иллюстрируя материалы его фотографиями.